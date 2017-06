Schulautonomie: Grüne stimmen Gesetzesentwurf nicht zu

"In der jetzigen Form können wir nicht zustimmen", so Walser - © APA (Archiv)

Die Grünen werden dem derzeit am Tisch liegenden Gesetzesentwurf für das Schulautonomiepaket nicht zustimmen. Das “Kleingedruckte” des Entwurfs sei “wenig erfreulich”, sagte der Grüne Bildungssprecher Harald Walser in der “ZiB 24” des ORF am Montagabend. Seine Partei werde daher am Dienstag “Alternativvorschläge” vorlegen.