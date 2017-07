Schützin Peer holte EM-Silber im Dreistellungsmatch

Franziska Peer verpasste Titel um nur 1,2 Punkte - © APA (EXPA/Archiv))

Die Tirolerin Franziska Peer hat am Donnerstag die bereits fünfte Medaille für den österreichischen Schützenbund bei den Europameisterschaften in Baku geholt. Die 30-Jährige klassierte sich im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkalibergewehr (3×20 Schuss) an der zweiten Stelle. Mit 457,3 Ringen verpasste Peer den Titel um nur 1,2 Punkte. Sie war zuvor mit dem Team im Liegend-Bewerb Dritte geworden.