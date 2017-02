Schützenhöfer tritt wieder als Obmann-Kandidat an

Schützenhöfer will an der Spitze bleiben - © APA (Archiv)

Der steirische ÖVP-Landesparteivorstand hat am Montag in Graz den Termin für den Landesparteitag mit 1. Juli festgelegt. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird für eine Wiederwahl zum Partei-Chef der steirischen Schwarzen zur Verfügung stehen, kündigte er an. Außerdem hieß es am Rande des Vorstand-Treffens, dass man sich in der Steiermark auf Neuwahlen im Bund einstellen werde.