Schützengilde dominierte Kleinkaliber-Landesmeisterschft ganz klar

Die herausragenden Gewinner(innen) waren dabei Thomas Mathis, der im Dreistellungsbewerb mit 1179 Ringen einen neuen Landesrekord aufstellte und die VSB-Open im Liegendbewerb vor seiner Vereinskollegin Sonja Rudigier-Ladner gewann, Sheileen Waibel, Patrick Diem und Verena Zaisberger. Fürs Finale des VSB-Opens allein stellte die Hohenemser Schützengilde fünf der acht Teilnehmer.

Einen neuen Landesrekord mit 397 Ringen fixierte auch Wolfram Waibel sen., der zudem gemeinsam mit Werner Mohr und Werner Scheiblauer die Goldmedaille in der Mannschaftswertung gewann, in der Klasse „Senioren 3“. Für Olympiateilnehmer Thomas Mathis, Sheileen Waibel, Verena Zaisberger und Patrick Diem war der Kampf um die regionalen Titel am vergangenen Wochenende auch zugleich die letzte Standortbestimmung für die Kleinkaliber-Europameisterschaft, die vom 21. bis zum 30. Juli in Baku stattfindet und wo die vier Hohenemser Teilnehmer(innen) sowohl im Dreistellungs- als auch im liegend Bewerb am Start sein werden. Sheileen Waibel bestreitet zusätzlich die ebenfalls in Baku parallel stattfindende Qualifikation für die Youth Olympic Games 2018 in Buenos Aires.