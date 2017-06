„Schütze ist man ein Leben lang.“

Jedes Jahr werden an Fronleichnam in Hörbranz auch die Jubilare geehrt. Wenn am Nachmittag die Vesper, die Salute („Generaldescharge“) und der große Aufmarsch der Grenadiere, der Tambouren, der Schützenzüge, der Artillerie und der Musikkapelle erfolgt, ruft Schützenhauptmann Christoph Hagen die Jubilare der Kompanie auf. Ein ehemaliger Artillerist weilte unter den Zuschauern: „Aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht mehr aktiv mitmachen. Aber im Herzen bleibt man ein Leben lang Fronleichnamsschütze.“ Heuer wurden geehrt:

50 Jahre

Musikant Hanspeter Hutter

40 Jahre

Musikant Ludwig Kleiser

25 Jahre

Patroullführer Martin Kohler

Vormeister Daniel Grassl

Schütze Karl Ruloff

15 Jahre

Musikvorstand Markus Feuerstein

Feuerwerker Mario Sigg