Schüsse in Bank und Bus in Vorarlberg – Tatverdächtiger festgenommen

29-Jähriger ging der Polizei kurz nach 18.00 Uhr ins Netz. - © VOL.AT/Matthias Rauch

Die Vorarlberger Polizei hat am Montagabend jenen 29-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der am Nachmittag in einem Linienbus in Lauterach und einer Bankfiliale in Bregenz-Vorkloster Schüsse abgegeben haben soll. Der Mann wurde kurz nach 18.00 in Bregenz von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nähere Informationen dazu lagen vorerst nicht vor.