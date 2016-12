Schüsse aus Schreckschusspistole lösten Polizeieinsatz aus

Mann veranstaltete ein "Probeschießen" - © APA (Webpic)

Geklärt hat sich der Sachverhalt, der am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei am Johann-Nepomuk-Berger Platz in Wien-Ottakring geführt hat. Ein 37-jähriger Mann hatte mehrfach mit einer Schreckschusspistole aus dem geöffneten Fenster einer im zweiten Stock gelegenen Wohnung gefeuert. Verletzt wurde dabei niemand. Der Schütze wollte die Waffe laut Polizei einem Nachbarn verkaufen.