Schüsse aus Schreckschusspistole bei Streit in Salzburg

Laut Polizei gerieten ein Türke und ein Syrer in Streit - © APA

In der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Samstag ein 39-jähriger Türke und ein 21-jähriger Syrer auf offener Straße in Streit geraten. Dabei bedrohten die Kontrahenten einander nicht nur verbal. Der Syrer dürfte zur Untermauerung seiner Drohungen ein Klappmesser gezückt haben, der Türke eine Schreckschusspistole. Da die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, rief ein Augenzeuge die Polizei.