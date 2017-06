Sechs Tote bei bewaffnetem Angriff in US-Großstadt Orlando

Polizei sieht keinen terroristischen Hintergrund - © APA (AFP)

Bei einem bewaffneten Angriff in einer Firma in Florida sind sechs Menschen getötet worden, unter ihnen der Täter. Wie die örtliche Polizei am Montag mitteilte, war der Angreifer ein früherer Angestellter des Unternehmens, der über seine Entlassung “aufgebracht” gewesen sei. Er feuerte demnach in dem Firmensitz in Orlando um sich und erschoss sich anschließend selbst.