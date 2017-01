Mehrere Tote nach Schüssen auf Flughafen in Fort Lauderdale

"Vorfall" am Flughafen Fort Lauderdale, Einzelheiten noch unklar - © APA (AFP)

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida sind am Freitag mehrere Menschen erschossen worden. Das teilte der zuständige Sheriff des Broward Countys mit, wo der Flughafen gelegen ist. Ein Verdächtiger sei in Haft. Nach zunächst unbestätigten Informationen des Senders CNN sollen fünf Menschen tödlich getroffen worden sein.