SchülerInnen und Eltern sind eingeladen

Das hilft bei der Studienwahl und zeigt, welches Studium für welchen Beruf zielführend ist. Darüber hinaus erhalten SchülerInnen und Eltern ein gutes Bild über den aktuellen Arbeitsmarkt.

Berufsorientierung

Was ist der richtige Beruf für mich? Und welche Berufsgruppen haben die besten Jobaussichten? Diese Frage stellen sich viele Schülerinnen und Schüler. Die Jobmesse bietet die einmalige Gelegenheit, mit sehr vielen HR-Mitarbeitenden und Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Sie können Auskunft über Jobprofile geben und wissen, welche Berufe besonders gefragt sind. Diese Informationen sind bei der Berufsorientierung sehr hilfreich. Denn viele Schülerinnen und Schüler haben nur ungenaue Vorstellungen von Berufen, denen sie im alltäglichen Leben wenig begegnen.

Jobmesse als Kontaktforum

„Die Jobmesse der FH Vorarlberg ist ein ideales Kontaktforum für unsere AbsolventInnen, die dort die Vielfalt der heutigen Berufs- und Studienmöglichkeiten kennenlernen. Diese Messe bietet wertvolle Informationen über Einstiegsmöglichkeiten, aktuelle Jobangebote, Praktikumsplätze sowie attraktive Karrierewege in Unternehmen. Auch für uns als Schule hat die Jobmesse einen großen Stellenwert: Es geht uns darum, die Ausbildung an unserer Schule so zu gestalten, dass unsere AbsolventInnen bestens auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet werden.“ Mag. Ulrike Münst

Karriere planen

„Die Jobmesse an der FH Vorarlberg bietet für unsere SchülerInnen die Möglichkeit, mit einer großen Zahl wichtiger Firmen aus Vorarlberg und der Umgebung ­unkompliziert in Kontakt zu kommen. Nachdem heute auch den MaturantInnen nichts mehr in den Schoß fällt, ist es umso wichtiger, die Karriere zielgerichtet zu planen. Dabei hilft die Jobmesse zweifelsohne. Ich kann die Teilnahme allen empfehlen.“ Mag. Reinhard Sepp