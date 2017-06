Schüler verletzten sich in der Steiermark bei Wühlmausfalle

Zwei Kinder haben sich am Donnerstag am Gelände des Bundesschulzentrums Deutschlandsberg in der Weststeiermark bei einer Wühlmausfalle verletzt. Einer der neunjährigen Buben hatte in einen Erdhügel gegriffen und wurde am Daumen schwer verletzt. Sein Freund erlitt ein Knalltrauma. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte.

Der Unfall hatte sich kurz nach 10.00 Uhr während der Leichtathletik-Meisterschaften für Volksschulen ereignet. Die beiden Kinder hatten offenbar rund um einen Maulwurfhügel gespielt, als einer der beiden in die Erde griff. Die Falle ging plötzlich los. Ersten Informationen zufolge könnte der Bub einen Teil seines Daumens verlieren. Laut ORF Steiermark wurde der Sportplatz nach dem Unfall gesperrt und das Gelände evakuiert. Sämtliche rund 280 Kinder wurden vom Lehrpersonal in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr Deutschlandsberg untersuchte daraufhin das gesamte Areal mit Metalldetektoren. Es wurden aber keine weiteren Fallen entdeckt. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen an. (APA)