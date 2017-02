Schüler und Fahrer starben bei Busunfall auf den Philippinen

Die Bremsen des Busses dürften versagt haben - © APA (AFP)

Bei einem Busunglück auf den Philippinen sind mindestens 13 Schüler und der Fahrer ums Leben gekommen. Mehr als 40 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall am Montag schwer verletzt. Demnach raste der Bus in der Stadtgemeinde Tanay, rund 50 Kilometer östlich der Hauptstadt Manila, auf einer abschüssigen Straße zunächst in einen Strommast und stürzte dann einen Hang hinunter.