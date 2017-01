Schüler überquerten Gleise bei Rotlicht – Lehrerin angezeigt

Zuggarnitur stand im nahegelegenen Bahnhof - © APA (dpa)

21 Schulkinder aus dem Bezirk Baden im Alter von zehn und elf Jahren sollen am Mittwochvormittag in Traiskirchen eine Bahnkreuzung bei Rotlicht überquert haben. Die begleitende Lehrerin werde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr angezeigt, teilte ein Sprecher der NÖ Landespolizeidirektion am Freitag auf Anfrage mit.