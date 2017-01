Schüler stellen ihre Schule vor

Lustenau. Am kommenden Freitag öffnet die HAK/HAS Lustenau ihre Türen für zukünftige Schüler und alle Interessierten. Wie der Schulalltag funktioniert, erfahren die Besucher dabei aus erster Hand. „Bei uns haben an diesem Tag die Schüler das Kommando. Schulführungen, die Vorstellung der verschiedenen Ausbildungsschwerpunkte oder die Demonstration unserer technischen Ausstattung wie beispielsweise der elektronischen Tafel liegen in der Verantwortung der Jugendlichen“, so Direktor Johann Scheffknecht.

Beste Voraussetzungen

Einen Nachmittag lang können sich die Besucher einen Eindruck darüber machen, was den Unterricht an der HAK/HAS Lustenau so besonders macht. „All unsere Anstrengungen während des Schuljahres haben ein Ziel: den 524 Schülern einen guten Unterricht zu ermöglichen. Um dies nicht aus den Augen zu verlieren, haben wir beispielsweise ein Feedbacksystem installiert. Regelmäßige Schülerbefragungen einerseits und der Klassenrat andrerseits helfen unserem Lehrerteam dabei, diesen Anspruch zu erfüllen. Zudem bieten wir den Lernenden eine technische Infrastruktur an, die bestens auf die späteren Herausforderungen in der Berufswelt vorbereitet“, erklärt der Direktor einige dieser Besonderheiten an der HAK/HAS Lustenau.

Drei Schwerpunkte

Seit drei Jahren haben alle Erstklässler der HAK die Möglichkeit zwischen drei Ausbildungszweigen zu wählen: Sozial-Management, Internationales Management und Finanz-Management. „Es macht Sinn hier Schwerpunkte zu setzen. Die Jugendlichen haben die unterschiedlichsten Interessen und darauf muss man als Schule eingehen“, erklärt Manuela Hirt, Zuständige für das mittlere Management in der Schule. In den Juniorfirmen haben Schüler die Möglichkeit ihre eigenen Ideen umzusetzen. Unter dem Motto „Wirtschaft – hautnah!“ werden Ideen gesammelt und Produkte erzeugt. Beim Tag der offenen Tür werden die realen Produkte vermarktet und verkauft – so können sich die Besucher vom Einsatz der Schüler selbst überzeugen.

Information Tag der offenen Tür:

Freitag, 20. Jänner 2017

von 14 bis 18 Uhr

Infos aus erster Hand über

die 3 neuen Zweige der HAK Lustenau

die neue Praxis-Handelsschule

den modernen Umbau

die interaktiven Tafeln

und die Möglichkeit an der HAK Lustenau zu studieren – in zwei Jahren zum Bachelor

BHAK/BHAS Lustenau

Neudorfstraße 22

6890 Lustenau

www.bhak-lustenau.at

E-Mail: hak.lustenau@cnv.at

Telefon: +43 (0)5577/ 820 22