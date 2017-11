Schüler sehen ihre Lehrer kritisch

Laut einer österreichweiten Schülerbefragung der Bundesschülervertretung mit über 14.000 Teilnehmern an den verschiedensten Schultypen fühlen sich 22 Prozent der Befragten überfordert. Diese Zahl gilt in etwa auch für Vorarlberg, wo sich 1345 Schüler an der Umfrage beteiligten.

Nicht gut kommen die Lehrer bei ihren Schülern weg. Von einem Fünftel ihrer Pädagogen glauben die Schüler, dass diese ihren Unterricht kaum gut gestalten können. Was die Befragten als wichtige Kompetenzen betrachten: überzeugendes Auftreten, Selbstständigkeit, Zeitmanagement und Organisation, Teamfähigkeit und Kenntnisse digitaler Medien.