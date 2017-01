Schüler helfen Schülern

So beispielsweise durch die Leseaktion „Stern sein für andere“: Für jede vorgelesene, beziehungsweise selbst gelesene Seite erhielten die Volksschulkinder in den vergangenen Wochen von Sponsoren, die sie sich selbst gesucht haben, einen vereinbarten Geldbetrag. „So gelang es uns, die Lesefreude der Kinder für einen guten Zweck anzuregen und Kinder in Albanien entsprechend zu unterstützen“, heißt es dazu aus der Direktion. Details zum unterstützten Projekt finden Interessierte übrigens unter www.schülerhelfenschülern.at.