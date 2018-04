Schüler bekommen vorerst keine Gratis-Laptops

Österreichs Schüler erhalten nun doch keine Gratis-Laptops oder -Tablets. Eine Ausstattung "mit Endgeräten ist im aktuellen Regierungsprogramm nicht vorgesehen. Unterschiedliche Konzepte werden geprüft", heißt es nun in der Beantwortung einer Anfrage der NEOS durch das Bildungsministerium. Die NEOS interpretieren das als Absage des Vorhabens von Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ).

Die NEOS interpretieren das Vorhaben, Kinder mit Gratis-Endgeräten auszustatten, nunmehr als abgesagt. Für Parteichef Matthias Strolz zeigt sich die Regierung darüber hinaus “auch unwillig, die Strategie Schule 4.0 mit Leben zu erfüllen. Das ist Zukunftsraub durch eine Retro-Bildungspolitik”, so der NEOS-Bildungssprecher in einem Statement. Damit drohe die österreichische Schule “den Anschluss zu verlieren – an internationale Standards und an das echte Leben”.