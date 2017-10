Schüler bei Graz von Pkw angefahren – Suche nach Lenkerin

Das Kind wollte gegen Mittag in Rohrbach in der Gemeinde Hitzendorf westlich von Graz die Liebochtalstraße (L336) bei einer Bushaltestelle überqueren. Dabei wurde er am rechten Fuß vom Auto der Frau erfasst. Sie brachte ihn zwar heim, setzte dann ihre Fahrt aber einfach fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

(APA)