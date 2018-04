Schuchter im Judo-Europacup sensationell Dritte

Die Hohenemserin Anna-Lena Schuchter erkämpft sich beim stark besetzen Judo U-18 Europacup in Berlin den ausgezeichneten 3. Platz.

Während in den vergangenen Wochen vor allem Laurin Böhler für Schlagzeilen sorgte, pirschen sich in seinem Windschatten auch Vorarlbergs Top-Talente an die internationale Spitze heran. Allen voran Anna-Lena Schuchter, die am Sonntag (08.04.2018) beim U18-Europacup in Berlin mit dem bärenstarken 3. Platz aufzeigte. Die 17-jährige Sportlerin, die erst kürzlich in die Gewichtsklasse bis 70kg aufstieg, zeigte sich von der starken Konkurrenz (28 Starterinnen, 16 Nationen) unbeeindruckt und kletterte mit vier vorzeitigen Ippon-Siegen auf das Podest. Lediglich die spätere Turniersiegerin aus Deutschland war an diesem Tag nicht zu biegen.

Weniger glücklich verlief das Turnier für die ebenfalls 17-jährige Celine Salzgeber, die am Samstag in der Gewichtsklasse -52kg antrat. Während sie vergangene Woche beim Osterpokal in Kufstein noch über Gold jubelte, sollte es an diesem Wochenende nicht wirklich laufen. Trotz starker Kampfleistung gegen ihre polnische Auftaktgegnerin blieb ihr ein Kampfgewinn und weiteres Fortschreiten im Turnier verwehrt. Ein ähnliches Schicksal ereilte Laurin Böhler beim Grand Prix in Antalya (TUR). Nach einem schönen Ippon-Sieg gegen seinen kirgisischen Auftaktgegner biss sich der 23-jährige Schwarzacher am Mongolen Lkhagvasuren trotz ausgeglichenem Kampf die Zähne aus. Und so brachte der kompakte Asiate eine Waza-Ari-Führung geschickt über die Zeit. Dieser schied aber in weiterer Folge selbst aus dem Turnier aus, weshalb der Wettkampf auch für Böhler dieses Mal früh zu Ende war. Das ist Judo!