Schubert Theater feiert Jubiläum mit Figurentheaterfestival

Unter den neun Produktionen findet sich etwa “Rapunzel”, wobei sich der Österreicher Christoph Bochdansky dem Märchen mit seinen ganz persönlichen Mitteln nähert. Ihm begegnet man auch bei “Eine kleine Topografie des Ungewissen”, für das Great Red Silence, Matthias Kollos und Martin Spiegel die Musik beisteuern. Hier wird es gar gespenstisch, philosophieren doch Geister und Dämonen “über Sinn und Unsinn der Menschen”, heißt es in der Ankündigung. Thematisch passend dazu “Pinned” von Rebekah Wild, die in nur zwölf Minuten Liebes- und Gruselgeschichten verknüpft.

Was man mit Glühbirnen, sofern sie in Fassungen mit Keulenform stecken, alles anfangen kann, beweisen Bernhard Zandl und Melanie Möhrl. Sie jonglieren in “Pension”, was das Zeug hält. Das Duo ist auch mit “Objekttheater bzw. Objektmanipulation” vertreten. Und das Team des Hauses? Widmet sich kurzerhand den Schlagworten Hitler, Porno, Puppen, Zukunft. Entsprechend vierteilig fällt “1.000 Jahre Schubert Theater” aus und erzählt in ebenso vielen Episoden die (fiktive) Geschichte des Theaters. Weiters gibt es persönliche Einblicke in “Das Schubert, die Puppe und ich”, wenn Ensemblemitglieder über ihren künstlerischen Zugang und Erfahrungen aus zehn Jahren berichten.

(S E R V I C E – 3. Figurentheaterfestival von 5. bis 11. Juni, Schubert Theater, Währingerstraße 46, 1090 Wien; weitere Infos und Tickets: )

(APA)