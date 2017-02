Schruns: 20-Jähriger raubt Jugendlichen mit Schreckschusspistole aus

Mann in Justizanstalt eingeliefert. - © APA

Die Vorarlberger Polizei hat einen 20 Jahre alten Mann aus Schruns festgenommen, der unter dem Verdacht steht, in der Nacht auf vergangenen Sonntag (29. Jänner) am Bahnhof Schruns zwei Jugendliche mit einer Schreckschusspistole bedroht und sich 100 Euro aus einer Geldbörse genommen zu haben. Das Geld hatte ein Bekannter des Täters noch in der Nacht den Burschen zurückgegeben.