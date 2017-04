Schriftstellerin Eva Menasse erhält Hölderlin-Preis

Mit jedem Werk, so heißt es in der Begründung weiters, setze Menasse neu an. “Dem hinreißenden Debüt, einem Roman über eine jüdische Familie im Wien des letzten Jahrhunderts, lapidar mit ‘Vienna’ überschrieben, folgen streng komponierte Erzählbände und ein Roman, der unter dem Titel ‘Quasikristalle’ chemische Strukturen in multiperspektivisches Erzählen übersetzt.” Ihre Themen von der Geschichte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart führten “unaufdringlich zu den Fragen, was wir sind und was wir wirklich über uns wissen”.

Die Stadt Homburg vergibt den Hölderlin-Preis seit 1983. Den mit 7.500 Euro dotierten Förderpreis erhält Nele Pollatschek. Der Oberbürgermeister von Bad Homburg, Alexander Hetjes, wird die Auszeichnungen am 11. Juni in der Schlosskirche Bad Homburg überreichen.

(APA/dpa)