Schriftsteller Gonzague Saint Bris bei Autounfall gestorben

1995 gründete er das Literaturfestival "La Fôret des livres" - © APA (AFP)

Der französische Schriftsteller Gonzague Saint Bris ist bei einem Autounfall mit 69 Jahren ums Leben gekommen. Laut Agenturberichten ereignete sich das Unglück in der Nacht auf Dienstag in der Normandie in Nordfrankreich. Der 1948 in Loches in Zentralfrankreich geborene Schriftsteller hat rund 50 Werke veröffentlicht, vorwiegend Biografien.