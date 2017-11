Schrecksekunde für Kopf/Bachmann bei WM-Premiere

SULZ. Das Sulzner Kunstrad-Duo Rosa Kopf und Svenja Bachmann war bei der Saalrad Heim-WM in Dornbirn die Pechvögel. Nach einem Sturz von Rosa Kopf (Verletzung am rechten Knie) wurde sie minutenlang auf der Spielfläche von Physiotherapeut Daniel Knedl und Margot Schnetzer behandelt und medikamentiert.

Durch den Sturz nach einer kleinen Unkonzentriertheit beim Aufgang zum Sattelstand von Rosa Kopf verpassten die beiden jüngsten Teilnehmer der Saalrad WM in Dornbirn als Fünfter den so erhofften Sprung ins große Finale, wo nur die vier Erstplatzierten teilnehmen durften. Im zweiten Anlauf und dem zweiten Start gab es trotzdem noch viel Applaus von den 3500 Zuschauern in der Messehalle für die erbrachten Leistungen. Rosa Kopf feiert am 26. Jänner 2018 ihren 17. Geburtstag. Svenja Bachmann ist erst 15 Jahre jung. Die WM-Premiere ging für Kopf/Bachmann schief, aber es werden noch viele WM-Einsätze folgen. VN-TK