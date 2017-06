Schrammel-Konzert

Das Konzert mit dem Symphonischen Schrammelquintett und Sängerin Birgit Plankel hat bereits Tradition in Bildstein. Am kommenden Sonntag, 2. Juli ist es wieder so weit. Im Pfarrsaal werden wiederum viele humorvolle Wiener Lieder auf hohem künstlerischen Niveau zu hören sein. Ein schöner Konzertabend, der vom Verein „Kultur in Bildstein“ organisiert wird, ist garantiert. Beginn ist um 20 Uhr.

Infos: „Heut‘ spiel’n die Schrammeln Wiener Musik“ mit dem Symphonischen Schrammelquintett Wien und Birgit Plankel

Kartenvorverkauf (bis Freitag,30.6.): OXA Lädele Bildstein, 05572­570127, Raiffeisenbank am Hofsteig (Bankstelle Schwarzach)

Eintritt: 18 Euro bzw. 15 Euro für Mitglieder von Kultur in Bildstein