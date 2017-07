Schoren sucht die Superstars

Dornbirn. Dass das Schulfest in der VS Schoren heuer besonders musikalisch ausfiel, dürfte wohl daran liegen, dass Direktor Klaus Schwärzler selbst ein leidenschaftlicher Musiker ist. Wo gibt es das schließlich schon, dass der Schuldirektor sich kurzerhand selbst hinters Schlagzeug setzt und für richtig coolen „Krawall“ sorgt oder kurzerhand den DJ macht. So geschehen am vergangen Freitag beim alljährlichen Abschluss eines Schuljahres und dieses Jahr unter dem vielversprechenden Motto: „VS Schoren sucht den Superstar“.

Tolle Stimmung auf dem Pausenhof

Dass an der VS Schoren einfach jeder ein Star ist, wurde schließlich auch demonstrativ an der Schulfassade ersichtlich. Jeder Schüler erhielt seinen eigenen Stern mit Namen, der leuchtend vom Schulhaus strahlte. Auch die Organisatoren und zahlreiche Helfer bewiesen echte „Starqualitäten“ und sorgten für das leibliche Wohl der zahlreich erschienenen Gäste. Bei idealem Festwetter amüsierten sich die Schulkinder, Lehrpersonen, Eltern, Omas und Opas, Freunde und auch viele ehemalige Schulbesucher bis in die späten Abendstunden. Neben spektakulären Aufführungen der kleinen Schoren-Künstler und „Direktor-Schlagzeug-Einlagen“ mit verschiedenen Bands, war zudem Spaß an Spielstationen, Spannung bei der Tombola, süße Erfrischungen am Eiswagen und erfrischende Abkühlung an der Cocktailbar geboten.

Am Ende stellte sich die Frage: „Und wer hat jetzt den Titel als Superstar wirklich verdient?“ Da war man sich dann schnell einig: „Direktor Schwärzler, der im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun hatte!“