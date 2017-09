Schoren-Schüler unterstützen Flüchtlingshilfe

Dornbirn. Die einen sind rot, die anderen grau, manche haben eine Kapuze, andere nicht – doch eines haben sie alle: Das Logo des BORG Schoren. Bereits im vergangenen Schuljahr haben die beiden Schülervertreter Paul Mille und Noah Brunner unter dem Motto „Schoren-Fanshirts“ eine Schulpullover-Aktion durchgeführt.

Eigenes Logo

Zuerst starteten die beiden Sechstklässler einen Aufruf an alle Schüler, ein Logo zu entwerfen, das anschließend per Online-Abstimmung ausgewählt wurde. Gewonnen hat der Entwurf einer Schülerin des bildnerischen Zweigs, der alle vier Ausbildungszweige des BORG Schoren symbolisch aufgreift. Dann ging es an die Umsetzung – mit der deutschen Firma „Euer Schulshop“ wurde der geeignete Partner gefunden. Angeboten wurden schließlich neun verschiedene Artikel – vom Hoodie bis zum Baggy. Paul und Noah organisierten eine „Werbewoche“ mit Anprobestand in der Schule und nahmen die Bestellungen der Schüler und Lehrpersonen entgegen.

Beitrag zur Integration

Insgesamt wurden 530 Artikel bestellt, die von den beiden Schülervertretern noch vor Schulschluss verteilt wurden. Die zwei Euro Provision, die pro Artikel gezahlt wurden, wollten sie anschließend dem Elternverein zur Verfügung stellen. „Die Eltern meinten, wir sollen das Geld lieber spenden. So kamen wir auf die Idee es der Caritas für die Flüchtlingshilfe zu spenden. Wir sahen darin eine Möglichkeit Jugendliche zu unterstützen, denen es weniger gut geht als uns und einen Beitrag zur Integration zu leisten“, erklärt Paul Mille. Vor wenigen Tagen hat Noah Brunner die 800 Euro auf das Konto der Caritas überwiesen.

Die Artikel mit dem Logo des BORG Schoren sind übrigens weiterhin über www.euer-schulshop.de bestellbar.