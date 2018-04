Schoren-Mädels gewinnen den UNIQUA-Schulchup

Das BRG Schoren setzte sich im Finale gegen das BG Gallus durch.

Dornbirn. Handballfieber herrschte vergangene Woche beim diesjährigen Landesfinale im UNIQA Handball-Schulcup in der Dornbirner Messehalle. Besonderen Grund zum Jubeln hatten die Mädchen des BG Dornbirn Schoren, die sich bei einem spannenden Finalspiel im 7m-Schießen durchsetzen konnten und sich mit einem 8:7 zum Landessieger krönten.

Die rege Teilnahme und die Begeisterung der Schüler am Handballschulcup 2018 sprach für sich. „Wir hatten heuer erstmals 9 Schulmannschaften bei den Knaben am Start und 6 Mädchen-Teams, deshalb mussten wir den Bewerb dieses Jahr sogar teilen. Die Teilnehmerzahl wächst von Jahr zu Jahr und wir freuen uns über diesen Erfolg, der uns natürlich bestätigt und zeigt, wie gut der Schulcup bei den Jugendlichen ankommt“, so Organisator Severin Englmann. Neben der sportlichen Motivation, steht vor allem der Spaß im Vordergrund.