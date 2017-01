Schoren-Ladies wollen Platz drei verteidigen

Spielbeginn ist um 19 Uhr. Die Besucher dürfen sich auf ein Spiel auf Augenhöhe freuen: die Schoren-Girls belegen derzeit mit 10 Punkten den dritten Tabellenrang. Mit nur 2 Punkten weniger liegen die Atzgersdorferinnen auf dem 6 Tabellenplatz der WHA (Women Handball Austria).

Der kommende Samstag ist für den SSV Schoren ein Großkampftag in der heimischen Messehalle 2: Um 12 Uhr treten die U16 mit Trainer Norbi Antal gegen Lustenau an. Anpfiff für das SSV-U12-1 Team gegen Bregenz ist um 13.30 Uhr. Gefolgt um 15 Uhr von den U12-2 Mädels mit den Trainerinnen Anna-Sophie Preg und Hannah Bischof, welche sich im HVW gegen Ailingen matchen. Das Vorspiel in der WHA bestreitet um 17 Uhr das U18-Team von Emanuel Ditzer.

Der SSV Schoren freut sich auf zahlreiche Besucher!