Schon in EM-Form! Österreich siegt gegen Konkurrenz

Die jungen österreichischen Saalradsportler siegten gegen Schweiz und Frankreich und waren schon in EM-Form.

Am Samstag fand in Pfungen – Schweiz der Ländervergleich zwischen Schweiz, Österreich und Frankreich statt. Am Start, das Team welches Österreich in 14 Tagen bei der Junioren Europameisterschaft im schweizerischen Bazenheid vertritt. Der Ländervergleich endete mit einem Sieg für Österreich 27 Punkte, Schweiz 21 Punkte, Frankreich 11 Punkte. Im Radball gab es 3 Siege für das Team Österreich 1 mit Maximilian Schwendinger / Bastian Arnoldi