Schon 33 Tote nach Hauseinsturz in Mumbai

Nach weiteren Verschütteten wird gesucht - © APA (AF)

Die Zahl der Todesopfer nach einem Hauseinsturz in Mumbai ist auf 33 gestiegen. Nach Behördenangaben wurden in der Nacht auf Freitag 15 weitere Leichen aus den Trümmern des vierstöckigen Gebäudes in der indischen Metropole geborgen. Das Haus war am Donnerstag nach heftigen Regenfällen zusammengebrochen. Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten.