Schokoladen-Anhänger weiter verschwunden

20 Tonnen Schoko, unter anderem Nutella und Überraschungseier, wurden gestohlen. - © AP / Symbolbild

Von einem prall mit Schokolade gefüllten Lkw-Anhänger fehlt weiter jede Spur. Zum Verbleib gebe es keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Marburg. Unbekannte hatten den Anhänger am Wochenende im mittelhessischen Neustadt gestohlen und damit auch gleich etwa 20 Tonnen Überraschungseier, Nutella und andere Leckereien mitgehen lassen.