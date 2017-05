Schöpf fällt mit Kreuzbandeinriss vier Monate aus

Der 23-Jährige fehlt wegen der Verletzung nicht nur Schalke im Saisonendspurt, sondern auch dem ÖFB-Nationalteam, das vor der Sommerpause in der WM-Qualifikation am 11. Juni auswärts noch auf Irland trifft.

Schöpf hatte sich die Verletzung am Freitag in der deutschen Bundesliga beim 4:1-Sieg gegen Leverkusen ohne Fremdeinwirkung zugezogen, als er mit dem Fuß im Rasen hängengeblieben war. Der Mittelfeldspieler hatte in der Partie mit einem Tor und zwei Vorlagen geglänzt.

