Schönheitskur für den Herrn Riedmiller

Beatrice Pfeifer restauriert derzeit das Standbild des Freiheitskämpfers auf dem Vorplatz der Remise. Bis zum Sommer soll das Bludenzer Wahrzeichen wieder an seinen angestammten Platz zwischen Schiller- und Werdenbergerstraße zurückkehren.

Dem Bludenzer Helden liegt eine recht illustre Geschichte zugrunde. Der 1757 in Illerbachen in der Nähe von Memmingen geborene Bernard Riedmiller siedelte sich 1789 in Bludenz an, wo er den prestigeträchtigen Gasthof „Krone“ führte. In den Napoleonischen Kriegen führte er ab 1796 eine Bludenzer Schützenkompanie als Hauptmann an und wurde 1809 zu einem der wichtigsten Protagonisten der Vorarlberger Volkserhebung gegen die Bayern. Schließlich schloss er sich dem Tiroler Aufstand unter Andreas Hofer an, bis er nach dessen Scheitern in die Schweiz fliehen musste. Riedmiller lebte später in Böhmen und starb verarmt 1832 in Wien.