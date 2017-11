Schönheit und Pflege ist für die Frauen sehr wichtig

Die mehr als zwanzig Mitarbeiter in der Marienapotheke Rankweil haben in Zusammenarbeit mit der weltweiten Firma Caudalie mit Sitz in Frankreich vielen Stammkunden die neuesten Pflegeprodukte präsentiert.

Der Ausdruck Kosmetik bezeichnet die Körper- und Schönheitspflege, bzw. die Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung (entsprechend dem jeweiligen Schönheitsideal) der äußeren Erscheinung des menschlichen Körpers. Und besonders die Frauen legen großen Wert auf Schönheit und Pflege in der Kosmetik. So hat die Marienapotheke Rankweil mit Chefin Angelika Zelzer schon zum dritten Mal ein Event mit etwa zwanzig Stammkunden, darunter Rankweils Gemeindevertreterin Karin Raith, veranstaltet um ihnen die neuesten Pflegeprodukte zu zeigen und auszuprobieren. Zusätzlich standen Helene Salad, Marinko Krystof und Yvette Starke von der Kosmetik-Firma Caudalie Rede und Antwort und gaben zusammen mit den Mitarbeitern der Marienapotheke wichtige Tipps und Neuigkeiten preis. An Ort und Stelle konnten die Frauen in den Räumlichkeiten auch eine Hautanalyse durchführen lassen. „Wir wollen das sich unsere Kunden wohlfühlen und das sie die neuen Produkte für die Schönheit und Pflege vor Ort kennenlernen. In der Weiterentwicklung der Kosmetik tut sich sehr viel“, sagt Marienapotheke Mitarbeiterin Margret Suppan. VN-TK