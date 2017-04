Schönes für Haus und Garten von Leeb

Leeb-Berater Walter Unterberger informiert im neuen Ausstellungsraum in der Bahnhofstraße über Balkone und Zäune.

Europas führender Balkon-Hersteller ist seit Kurzem auch in Bludenz beheimatet. In ihrem Schauraum in der Bahnhofstraße bietet die Firma Leeb Balkone und Zäune fachliche Beratung vor Ort.