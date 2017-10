Schöner wohnen in Hohenems

Hohenems. Vor zwanzig Jahren hat Clemens Märk die Firma seines Vaters übernommen. „Grund genug, um ausgiebig zu feiern“, so der Profi, wenn es um individuelle Lösungen rund ums Wohnen, Leben und Arbeiten in Räumen geht. Die Familie Märk lud deshalb am vergangenen Wochenende zum „Tag der offenen Tür“ und hieß zahlreiche Stammkunden in den Räumlichkeiten in der Bahnhofsstraße 11 willkommen. Clemens Märk leitet das Unternehmen bereits in dritter Generation und auch Sohnemann Simon bewies beim Firmenjubiläum, dass das „Schöner Wohnen-Gen“ im Blut der Märk´s liegt. Bei mc² sind nicht nur die Familienmitglieder mit Herzblut dabei, wenn es darum geht innovatives Handwerk mit Tradition in Einklang zu bringen, auch die zehn langjährigen Mitarbeiter sprechen dafür, dass im Betrieb nicht nur Harmonie in Sachen Farben, edler Materialien und Stoffen herrscht. Zahlreiche Besucher, darunter Bürgermeister Dieter Egger, Str. Arno Gächter, Michael Sutterlüty (Sparkasse), Gunter Fenkart (Schlosskaffee) und Gerd Obwegeser (Café Lorenz) ließen es sich nicht nehmen dem Jubilar persönlich zu gratulieren. Zwischen kuschligen Sofas in gemütlicher Atmosphäre zu Saxofon-Klängen von Wolfgang Holzer, machten es sich auch Andrea Mayer und Andrea Ruckendorfer (Stadtmarketing) sowie die Architekten Stephan und Eva Hassler, Helmut Weinhandl (WOM) und Bruno Goller (BW IP-Design) gemütlich.