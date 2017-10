Schönbrunner Poitou-Esel Amelie mit neuem Paten gesegnet

Der Tierfreund aus dem Stift Heiligenkreuz sei schon maßgeblich am Erfolg seiner Mitbrüder als “Singende Mönche” mit der Choral-CD “Chant – Music for Paradise” verantwortlich gewesen, teilte der Zoo mit. Und bereits im Jahr 2012 erhielten die Zisterzienser in Schönbrunn eine Ehrenpatenschaft über die Großen Pandas – passend zu ihrem schwarz-weißen Ordenskleid. Die Päpstlichen Missionswerke haben kürzlich einen Plüschesel als Maskottchen gewählt, mit dem Motto: “Hoffnung in die Welt tragen”.

Poitou-Esel stammen aus Frankreich und sind die schwersten Esel der Welt. Bekannt sind sie auch für ihre zotteligen Haare und als besonders belastbare Transporttiere. 1977 stand die Art vor dem Aussterben, ein koordiniertes Zuchtprogramm hat sie gerettet.

