Schönbrunner Panda-Zwillinge zeigen sich den Besuchern

Ein chinesischer Tierarzt, der die beiden untersuchte, ist begeistert - © APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)

Fu Feng und Fu Ban, die Schönbrunner Panda-Zwillinge, sind am Donnerstagabend erstmals aus ihrer Baumhöhle gekraxelt und haben die Nacht damit verbracht, die Anlage zu erkunden. Die beiden waren am 7. August in einer Wurfbox hinter den “Kulissen” des Wiener Tiergartens zur Welt gekommen und wurden in den vergangenen Wochen in der nicht einsehbaren Höhle von ihrer Mutter Yang Yang großgezogen.