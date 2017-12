Schönbrunner Eisbärin Nora erstmals in Außenanlage

Die Anfang Dezember aus dem Zoo von Tallinn nach Schönbrunn übersiedelte Eisbärin Nora hat am Mittwoch erstmals die Außenanlage ihres Quartiers im Wiener Tiergarten erkundet. Vorläufig wird sie noch getrennt von ihren beiden Artgenossen gehalten. Die vier Jahre alte Nora kam im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP) nach Wien.

“Nora hat die Freianlage neugierig, aber entspannt erkundet. Sie hat sich in Ruhe umgesehen, alles beschnuppert und sich genüsslich im Rindenmulch gewälzt”, wurde Zoologin Eveline Dungl am Donnerstag in einer Aussendung des Tiergartens zitiert. Neu waren für die Eisbärin demnach die großen, tiefen Wasserbecken. “Anfangs war Nora skeptisch und ist nur im seichten Wasser gewatet. Wenig später ist sie dann die erste Runde geschwommen”, berichtete Dungl.