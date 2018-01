Schönborn warnt vor Rechtsruck und Nationalismus in Europa

Dass Europa nach 70 Jahren des Aufeinanderzugehens nun wieder auseinanderstrebt, "ist furchtbar kurzsichtig": Diese Warnung hat der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn laut Kathpress im Interview mit dem "Don Bosco magazin" geäußert. Eine der größten Gefahren sei derzeit, dass in vielen Ländern Europas "nationalistische Tendenzen stark werden und rechte Parteien die Oberhand gewinnen".

Dass die EU “teilweise brüchig geworden” sei, zeige sich u.a. am Brexit und an separatistischen Bestrebungen wie in Katalonien. Dabei sei die Europäische Union ein “beispielloses Friedensprojekt”, sie gründe auf Werten wie Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte, wies der Wiener Erzbischof hin. “Deshalb müssen wir ein deutliches Zeichen der hoffnungsvollen Solidarität mit der Europäischen Union setzen.”Schönborn, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, nannte es eine Aufgabe der Kirche, “Europa mit aufzubauen”.