Schönborn warnt vor Islam-Feindlichkeit

Schönborn erinnerte an den Religionsfrieden - © APA (Neubauer)

Kardinal Christoph Schönborn hat vor zunehmender Islam-Feindlichkeit gewarnt. Bei seinem Medienempfang am Mittwoch erinnerte er an den “soliden und bewährten Religionsfrieden in unserem Land” und meinte weiter: “Spielen wir nicht denen in die Hände, die diesen Religionsfrieden nicht wollen!”