Schönborn ruft zur Unterstützung nordirakischer Christen auf

Das Projekt der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV), “Christian Solidarity International Österreich” (CSI), “Kirche in Not”, der Initiative Christlicher Orient (ICO) sowie der “Kardinal König Stiftung” soll christlichen Flüchtlingen bei der Heimkehr in das rund 25 Kilometer nördlich von Mosul gelegene Dorf helfen. Dort lebten vor der Vertreibung durch den IS beinahe 100 christliche Familien, 30 sind nun zurückgekehrt. Der Wiederaufbau könne laut Schönborn jedoch nicht aus eigener Kraft gelingen. Es herrsche Mangel an Nahrung und Wasser, zudem müsse die Infrastruktur neu aufgebaut werden. Er sieht in der Hilfe nicht nur humanitäre Pflicht: “Die Christen im Orient hüten das Erbe des Urchristentums, das auch unser Erbe ist.”

Johann Marte, Präsident der Stiftung “Pro Oriente” und Mitglied der Kardinal-König-Stiftung erklärte, dass bei diesem Projekt Solidarität konkret Gestalt annehme und man so die Voraussetzung für das Miteinander von Christen und Muslimen schaffe. Louis Sako, der chaldäische Patriarch bat zudem die Christen des Westens durch Besuche “nicht nur materielle, sondern auch spirituelle Hilfe zu leisten”. Man schaffe so eine “Atmosphäre des Vertrauens und der Hoffnung” und könne so die zurückgekehrten Christen zum Wiederaufbau zu motivieren. Laut “Pro Oriente” kehrten die Flüchtlinge bereits in die Ninive-Ebene zurück, es werde bereits wieder mit dem Ackerbau begonnen.

(S E R V I C E – Infos zur Hilfsaktion: ; Spenden: CSI AKV Christen in Not IBAN: AT49 2011 1824 1397 6101)

(APA)