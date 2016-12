Schönborn betont Wert der solidarischen Gesellschaft

Frieden und Versöhnung sollten im Zentrum stehen - © APA (AFP)

Kardinal Christoph Schönborn hat zu Weihnachten den Wert der solidarischen Gesellschaft betont. Im Zentrum der Weihnachtsbotschaft stehen Frieden und Versöhnung, unterstrich der Wiener Erzbischof in der “Licht ins Dunkel”-Fernsehsendung. Caritas-Präsident Michael Landau rief dazu auf, die Menschen in Not auch bei uns nicht zu vergessen.