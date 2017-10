Schön genau so wie du bist – Crystal Kays besondere Puppen

Wenn Kinder im Geschäft Puppen sehen, sehen sie makellose Gesichter mit perfekten Gesichtszügen. Barbie und Co. haben makellose Haut und seidiges glattes Haar. Kleine Mädchen erkennen sich oft in den Puppen nicht wieder, fühlen sich nicht wohl in ihrer nicht-ganz-makellosen Haut.

Crystal Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben Armbändern, Ohrringen und Halsketten auch Puppen individuell zu gestalten. Sie kreiert Puppen für Kinder aller Rassen, Hauttypen und Geschlechter. In der Vergangenheit hat sie bereits Puppen mit krausem Naturhaar und Albinismus angefertigt. Am besten kommen ihre handbemalten Puppen mit der Weißfleckenkrankheit Vitiligo an.

#Albino #albinism #porcelain #Black #African #QUEEN #princess #doll

Die Künstlerin hat ihrer Nische gefunden, ihrer Puppen mit realistischen Hautbildern zeigen, dass jeder schön sein kann. Für ihrer Kreationen sucht Kay Puppen in Secondhandläden und auf Flohmärkten. Diese bilden die Grundlage und werden je nach Kundenwunsch bemalt, eingekleidet und gestaltet.

Crystals Puppen sind so einzigartig wie schön und bilden, anders als Barbie und Co., ein realistisches Schönheitsbild ab. Sie zeigen: “Du bist schön, genau so wie du bist.”

