Schockmoment! Seelöwe reißt Mädchen unter Wasser

Die Seelöwen in Vancouver sind sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen eine beliebte Sehenswürdigkeit. Klar, dass da jeder so nah wie möglich an die außergewöhnlichen Tiere herankommen will. Für ein kleines Mädchen endete der Familienausflug am Hafen im Wasser.

Schnelle Hilfe verhindert Schlimmeres

Im Video ist zu sehen, wie sich der Seelöwe dem Dock nähert und nach der ausgestreckten Hand des Kindes schnappt. Als sich das Kind einen Moment später auf den Pier setzt, passiert das Unglück. Der Seelöwe reißt die Kleine mit sich ins Wasser. Ohne lange zu überlegen, springt ein Mann dem Mädchen nach und rettet das Kind aus dem Nass. Alles nochmal gut gegangen! Für das Mädchen dürfte das Erlebnis eine Lehre gewesen sein.

