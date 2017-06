Schock im Freizeitpark: Mädchen fällt acht Meter aus Gondel

Das Mädchen rutschte aus noch ungeklärter Ursache aus ihrem Sitz in der Seilbahn und endete in der misslichen Lage. Nur mit ihren Händen hielt sich die 14-Jährige an der Gondel fest. Ihr kleiner Bruder der noch in der Kabine saß, hatte nicht genug Kraft seine Schwester hochzuziehen.

Matthew Howard, ein 47-jähriger Familienvater handelte rasch. Gemeinsam mit seiner 21-Jährigen Tochter und anderen Helfern habe er sich unter der Seilbahn-Kabine positioniert und die 14-Jährige aufgefordert, zu springen. Die Betreiber im Six Flags Great Escape Amusement Park im US-Staat New York hatten zuvor die Bahn angehalten.

Keine Sicherheitsgurte

Die 14-Jährige landete in den Armen der Helfer und konnte anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitt keine schwereren Verletzungen. Howard selbst wurde wegen einer leichten Rückenverletzung behandelt. Videos der gewagten Rettungsaktion verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken. Nach dem Vorfall wurde Kritik am Betreiber des Parks laut, dass er die Bahn nicht schnell genug gestoppt habe. Zudem hätten die Kabinen keine Sicherheitsgurte, sondern nur einen kleinen Bügel, um die Fahrgäste zu schützen.

Behördenvertreter inspizierten das Fahrgeschäft und schlossen einen Funktionsfehler aus. Der Park-Betreiber erklärte in einer Mitteilung, die internen Prozesse zur Sicherheit der Fahrgäste würden erneut überprüft.

(AP/red)