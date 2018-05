Schock in Wien: Mädchen (7) tot in Mistkübel gefunden

Im Mistkübel einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling ist Samstagfrüh die Leiche eines Kindes entdeckt worden.

Suche bereits während der Nacht

Die Kleine war zuletzt am Freitag um 15.00 Uhr am Spielplatz des Gemeindebaus “Dittes-Hof” in der Heiligenstädter Straße 11-25 gesehen worden, wo die Siebenjährige auch gewohnt hatte. Bereits während der Nacht war nach dem Mädchen gesucht worden. In den Morgenstunden hätten dann auch noch Spürhunde eingesetzt werden sollen.