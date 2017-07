Schock für Boris Becker: Ex-Geschäftspartner stellt Millionenforderung

Wie verschiedene Medien berichten, fordert sein ehemaliger Geschäftspartner Hans-Dieter Cleven rund 40 Millionen Franken von dem Ex-Sportler. Der Schweizer hatte gemeinsam mit Becker die “Cleven-Becker-Stiftung” aufgebaut. Schon seit 2012 heißt diese nur noch “Cleven-Stiftung”, in einer Mitteilung von damals heißt es aber noch, das Becker der Stiftung als “wohlwollender Botschafter” erhalten bliebe.

Von wohlwollend kann jetzt keine Rede mehr sein. Cleven wirft seinem Ex-Partner vor, zahlreiche Rückzahlungsversprechen nicht eingehalten zu haben. Außerdem habe er ihn Darlehensverträgen Sicherheiten vereinbart, die er vertragswidrig anderweitig verwertet hätte. Cleven will seine Forderungen nun an das Insolvenzverfahren in England anhängen und stützt sich dabei auf Aussagen der Anwälte Beckers, wonach dieser alle Forderungen zurückzahlen könne.

(Red.)